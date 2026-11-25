Bayburt'ta yoğun kar etkili oluyor
Bayburt'ta akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar etkisini artırdı.
Bayburt'ta akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar etkisini artırdı.
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tırların geçişine izin vermiyor.
Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Yağışla birlikte kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.
Kara yolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.