Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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