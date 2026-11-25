Bayburt'ta bazı güzergâhlar kış boyunca ulaşıma kapatıldı
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle bazı dağ yolları, yayla güzergâhları ve önemli geçitler kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı. Kapatılan güzergâhlar arasında AraklıDağbaşı yolu, Derebaşı Virajları, Uzungöl yolu, Salmankaş ve Soğanlı geçitleri ile Balahor Yaylası yolu bulunuyor.
Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle bazı dağ yolları, yayla güzergâhları ve önemli geçitler kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı. Kapatılan güzergâhlar arasında AraklıDağbaşı yolu, Derebaşı Virajları, Uzungöl yolu, Salmankaş ve Soğanlı geçitleri ile Balahor Yaylası yolu bulunuyor.
Ulaşım açısından risk taşıyan söz konusu güzergâhlarda kış mevsimi boyunca araç geçişine izin verilmeyecek. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, bu yolları kullanacak sürücüler açısından tehlike oluşturuyor.
Salmankaş Geçidi’nin kapatılmasıyla TrabzonAraklı yönüne gidecek sürücüler, kış boyunca Şehit Hamit Şahin Tüneli'ni kullanabilecek.
Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kış şartlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Sürücülerin kapalı güzergâhlara ilişkin uyarıları dikkate almaları önem taşıyor.
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