Bayburt’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kar temizleme mesaisine başladı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları süpürmek için kolları sıvadı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Karın geçen yıllara göre geç geldiğini belirten Bayburtlular, kar temizliğini de sabah sporuna benzetti.

Ahmet Çolak isimli vatandaş, meteorolojinin uyarısından haberdar olmadığını, sabah uyandığında aracını karla kaplı gördüğünü söyledi. Temizlik nedeniyle işe geç kaldığını belirten Çolak, "İşe bir saat geç kaldım, yapacak bir şey yok, Bayburt şartları" dedi.

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Ekmek taşımacılığı yapan Habip Keyik de aracının üzerindeki karları temizleyerek işe koyuldu. Keyik, "Sabah mesaimize başladık. Bayburtluların sabah sporu bu, çalışmak" diye konuştu.

Sabah işe gelen İsa Karahan ise bu yılki kar yağışının geçen yıllara göre daha az olduğunu ifade ederek, "Kar yağışını şu an beklemiyorduk. Geçen senelere nazaran bu sene daha az yağdı. Araba yıkamaya geldim, her yerde kırağı oluşmuş" şeklinde konuştu.

Kar yağışıyla birlikte kentin simgelerinden, Türkiye’nin üçüncü büyük kalesi olarak bilinen tarihi Bayburt Kalesi de beyaz örtüyle kaplandı. Güneşin etkisiyle karlar erirken bazı araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.