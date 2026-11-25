Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik okul güvenliği bilgilendirmesi yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okullarda güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul çevrelerinde yürütülen devriye faaliyetleri, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yapılan denetimler ile okul güvenliğine yönelik uygulamalar hakkında eğitimcilere bilgi verildi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiği bildirildi.