Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanı merhum Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu'nun adını taşıyan amfi düzenlenen törenle açıldı.

Bilim, eğitim ve akademik yaşama katkılar sunan Köseoğlu'nun adının gelecek nesillere aktarılması amacıyla fakülteye kazandırılan amfinin açılışına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, protokol üyeleri, merhum Köseoğlu'nun eşi Ayşe Sula Köseoğlu, kızları Beyza ile Zeynep Köseoğlu, aile yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Açılış töreninde konuşan Rektör Türkmen, Köseoğlu'nun üniversitenin kurumsal hafızasına ve akademik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, adının amfide yaşatılmasının akademik mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

Amfinin fakülteye ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Türkmen, eserin üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Köseoğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla andı.