Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH), Akciğer Kanseri ve Lösemili Çocuklar Farkındalık Ayı kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Farkındalık çalışmaları çerçevesinde hastanenin poliklinik girişinde bilgilendirme standı kuruldu. Standa gelen vatandaşlara akciğer kanseri ile lösemi konularında afiş ve broşürler aracılığıyla bilgi verildi.

Hastane personeline yönelik de ayrıca eğitim programı düzenlendi. Uzm. Dr. Fırat Kayaner tarafından verilen eğitimde, sağlık çalışanlarının konuya ilişkin farkındalığının artırılması amaçlandı.

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Hastanede düzenlenen çalışmalarla hem vatandaşların hem de sağlık personelinin kanser konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı.