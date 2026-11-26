Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığında görev değişimi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargı kararnamesiyle Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal getirildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargı kararnamesiyle Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal getirildi.
HSK'nin 2274 sayılı kararnamesi kapsamında yapılan atamayla Uysal, Bayburt'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Kararnameyle Trabzon Hâkimi Zehra Merve Uysal Bayburt Hâkimliğine atanırken, Bayburt Hâkimi Şeyda Sarıtaş'ın görev yeri Çifteler Hâkimliği olarak değişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.