BayburtErzurum kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde etkili olan tipi ve fırtına, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla araçlar ilerleyebildi.

Bayburt’ta dün etkili olan kar yağışı, Kop Dağı Geçidi’nde buzlanmaya yol açtı. Buzlanan yolda ilerlemekte zorlanan tırların yolu kapatması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açtı.

Tipi ve fırtınanın etkisiyle kar birikintilerinin yolu kapladığı geçitte, çalışmaların ardından sürücüler kolaylıkla ilerleyerek yoluna devam etti. Sürücülerin özellikle Kop Dağı gibi yüksek geçitlerde kar yağışı ve gizli buzlanma riskine karşı kış lastiği ile zincir tedbirlerini almaları önem taşıyor.