Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenecek hadisi şerif ezberleme yarışmasında dereceye girenlere toplam 32 bin 500 lira ödül verilecek. Yarışma için başvurular 15 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

'Riyâzü’sSâlihîn Seçme Hadisler' adıyla düzenlenecek yarışmayla hadis konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması, özellikle kadınların ve genç bireylerin dini bilgilerden daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor.

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlar katılabilecek. Değerlendirme komisyonunda görev alanlar ve bunların birinci derece yakınları ile Diyanet personeli ve okullarda din eğitimi alanında görev yapan eğitimciler yarışmaya kabul edilmeyecek.

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Başvurular 16 Kasım15 Aralık 2026 tarihleri arasında Bayburt İl Müftülüğüne şahsen veya anne, baba, çocuk ve kardeş aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca KYK manevi danışmanları ve Vaiz Hacer Dursun’dan da başvuru konusunda yardım alınabilecek.

Yarışmaya hazırlık amacıyla Diyanet Gençlik Merkezinde perşembe günleri 19.0020.00 saatleri arasında hadis dersleri düzenlenecek. Hazırlık derslerine düzenli katılım şartı aranırken, 5’ten fazla devamsızlık olmayacağı kaydedildi.

40 hadis ezberlenecek

Yarışmada katılımcılardan, Müftülük tarafından Riyâzü’sSâlihîn hadis kitabından derlenen 40 hadisin Arapça metinlerini ve Türkçe anlamlarını ezberlemeleri istenecek. Hadislerin anlamlarında belirlenen metin dışında başka bir tercüme kabul edilmeyecek. Söz konusu hadisler başvuru sırasında katılımcılara basılı veya elektronik ortamda verilecek.

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Sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek yarışma, 23 Şubat 2027 tarihinde Bayburt İl Müftülüğünde yapılacak. Yarışma komisyonu, il müftüsü veya müftü yardımcısının başkanlığında vaiz, din hizmetleri uzmanı ya da uygun görülen diğer personelden oluşacak.

Sınavda katılımcılara her hadis için 2 dakika süre tanınacak. Komisyon tarafından yalnızca hadisin konu başlığı söylenecek. Katılımcıdan hadisin Arapça metnini ve Türkçe anlamını ezberden okuması istenecek. Hadisin kaynak bölümünün okunması gerekmeyecek. Katılımcının hata yapması veya hadisin metnini ya da anlamını hatırlayamaması durumunda diğer hadise geçilecek.

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Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak

Yarışmacıların performansı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlamada hadisin Arapça metnini eksiksiz okuma 40, Türkçe anlamını doğru okuma 30, fonetik ve diksiyon 10, vurgu ve tonlama 10, beden dili, jest ve mimikleri etkili kullanma 10 puan üzerinden değerlendirilecek.

Yarışmacıların yaptığı her hata için 3 puan kesilecek. Telaffuz, anlaşılır okuma ve metni okurken takılma gibi durumlarda da komisyon üyeleri belirlenen puanlama esaslarına göre değerlendirme yapacak. Yarışmacıların puanları, komisyon üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Eşitlik halinde yarışmacılara hadislerden eşit sayıda soru yöneltilecek, eşitliğin bozulmaması durumunda kura çekimine gidilecek.

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Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500, diğer katılımcılara da imkânlar ölçüsünde para veya yayın gibi ödüller verilecek.

Şartnameye göre yarışmacıların Ramazan ayına kadar belirlenen hadislerin tamamını ezberlemesi gerekiyor. Yarışma, Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenecek programda ödüllerin takdim edilmesiyle sona erecek.