RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyünde imamlık yapan 28 yaşındaki Babacan İl, görevinin yanı sıra ihtiyaç duyulduğunda vatandaşın yardımına da koşuyor.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2019'da mezun olan İl, atandığı Karlıova ilçesindeki imam hatip lisesinde 3 yıl ücretli öğretmenlik yaptı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı sınavı kazanarak 2022 yılında kurulan Diyanet Akademisi Başkanlığının 8 ay süren mesleki eğitim programını tamamlayarak ilk mezunlarından olan İl, yaklaşık 3 yıl önce Yayladere'nin Sürmelikoç köyüne imam hatip olarak atandı.

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Evli olan İl, kent merkezine 95, ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan, ulaşım koşullarının zor olduğu köyde cami ve lojmanın bakımsız olduğunu görünce vatandaşların ve hayırseverlerin de desteğiyle köydeki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Babası inşaat işleriyle uğraştığı için bu mesleği onun yanında öğrenen genç imamın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla köyde yeni bir cami ve taziye evi yapıldı, lojman onarıldı.

İmam İl'in köye katkısı bununla da sınırlı kalmadı.

Camideki görevini yerine getirdikten sonra köydeki yaşlıları ve vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen İl, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvıyor.

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Ahır yapımına el emeğiyle katkı sunan, yaşlıların evlerine ulaşımına destek olmak için merdiven yapan, bahçelerine çeşme inşa eden İl, ilçe merkezine gitme imkanı olmayan köy sakinlerine saç ve sakal tıraşı da yapıyor.

Köyde kimi zaman kum, çimento taşıyan kimi zaman duvar ören genç imam bazen de eline kazma kürek alarak bahçe işlerinde vatandaşlara destek oluyor, hastaları kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Yüzünden tebessüm eksik olmayan "Babacan" imam, görevinden arta kalan zamanlarda insanlara sunduğu faydalı hizmetlerle de gönüllere dokunuyor.

- "İmamlar sadece cami ile lojman arasında bir hayat sürdürmüyor"

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İmam Babacan İl, AA muhabirine köyün ilçe merkezine uzak olduğunu, ulaşımın da zaman zaman güçlükle sağlandığını belirterek, bu zorlukları aşmak için köy sakinleriyle çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Yardımsever insanların destekleriyle birçok sıkıntının üstesinden beraberce geldiklerini ifade eden Babacan, bu çalışmaları görevini aksatmadan gönüllülük esasıyla yürüttüğünü belirtti.

İl, "Köyümüze cami ve taziye evi yaptık, lojmanımızı tamir ettik. Yaşlı insanlarımızın kapısını çalıyoruz, hallerini, hatırlarını soruyoruz. Evine ulaşmakta sıkıntı çeken yaşlı teyzelerimize, amcalarımıza merdiven yapıyoruz. Yaşlı olan teyzelerimizin bahçelerine çeşme yapıyoruz. 3 senedir hiçbir zaman görevimizi ihmal etmedik. Bu çalışmaları hep namazdan sonra veya ezan aralarında yapıyoruz. Lojmanla cami arasında bir hayat çok şükür sürdürmedik. İnsanlarımızı hastalandıklarında kendi imkanlarımızla merkeze götürmeye çalışıyoruz. Bunları gösteriş olsun diye yapmıyoruz. Her zaman şunu destekliyoruz ve şuna önem veriyoruz; iyilik iyidir ve hayat paylaştıkça güzeldir." dedi.

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Gençlerin sosyal medyada çeşitli olumsuzluklarla da karşılaştığını anlatan İl, bu nedenle iyiliğin ve dayanışmanın yaygınlaşması için yapılan güzel işlerin örnek oluşturmasını önemsediğini vurguladı.

İl, "İmamlar sadece cami ile lojman arasında bir hayat sürdürmüyor. Nice güzel görevler yapan imamlarımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlileri toplumun farklı ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Onlara sonsuz saygı ve şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.

Sürmelikoç köyüne ilk atandığında da herkesten ihtiyaç duyulduğunda kendisini aramalarını istediğini anlatan İl, onlara elinden gelen desteği vereceğini ifade ettiğini belirtti.

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İl, şunları söyledi:

"Köyde yaşayan Selçuk ağabeyi ziyaretimde ahırının çok dar olduğunu ve hayvanların çok sıkışık yaşadığını gördüm, bu durumdan dolayı yeni doğan danaların öldüğüne şahit oldum. O gece rahat yatamadım. Ertesi gün köylülerle konuştuğumuzda Selçuk ağabeyimize yeni bir ahır yapma konusunda hepsi destek oldu. Başta Sayın Kaymakamımız Mehmet Arsoy olmak üzere gerçekten çok muazzam destekler verdiler ve şu an Selçuk ağabeyimizin ahırını yapmaya çalışıyoruz. Ağabeyimizin tavukları da vardı ve yağmurlu, soğuk havalarda maalesef dışarıda kalıyorlardı. İneklerle iç içe olduklarını gördüğümde rahat edemedim ve çok güzel bir kümes de yaptık. Köyde ayrıca tıraş olma imkanı bulunmayan insanların tıraşlarını da namaz arasında yapıyoruz."

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İl, bu çalışmalara desteklerinden dolayı İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'na, Yayladere İlçe Müftüsü Abdurrahman Alphan'a, Karlıova İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı'ya, müftülük personeline, kurum amirlerine, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

- "Herkese koşan bir insan"

Köyde yaşayan vatandaşlardan Hacı Dayaklı, imam Babacan İl'in çalışkanlığından ve yardımseverliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dayaklı, "Kendisinin öncülüğünde, onun fikriyle camimizi yaptık. İnsanlığı çok güzel. Herkese koşan bir insan. İyiliği ve insanları seven, bilhassa yaşlıların yardımına koşan bir insan. Allah razı olsun. Ben ondan razıyım." dedi.

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- "3 yıldır saçımı kesiyor"

Selçuk Yıldırım da imam İl'in kendisine ahır ve kümes yaptığını anlatarak, "Daha önce ahır çok dardı, hayvanlar nefes alamıyor, inekler, kuzular ölüyordu. Kendisi bana ahır yaptı. 3 yıldır saçımı da kesiyor. Daha ne isteyeyim? Çok memnunum. Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Ne zaman dara girsem yetişiyor"

Fransa'dan gelerek köyde ev inşa eden Elif Yıldırım da Babacan İl'in kendilerine her konuda yardımcı olduğunu söyledi.

İhtiyaç olduğunda İl'in hemen yardıma geldiğini anlatan Yıldırım, "Ne zaman dara girsem hoca yetişiyor. Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin, işini gücünü rast getirsin." ifadelerini kullandı.