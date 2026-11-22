Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü etkinliği için Bingöl’e gelen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, arazi çalışmaları kapsamında Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü üzerinde bulunan Yüzen Adalar’ı ziyaret etti. Sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen doğa harikası bölgede incelemelerde bulunan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu, hem coğrafi oluşumları yerinde tanıdı hem de Bingöl’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 2026 etkinliğine katılmak üzere geldikleri Bingöl’de arazi çalışmalarını sürdürdü. Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Esen ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı’nın eşlik ettiği yaklaşık 40 kişilik grup, Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü’ndeki Yüzen Adalar’ı ziyaret etti.

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Sonbaharın etkisiyle çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü, gölün doğal güzelliğinin mevsimin renkleriyle bütünleştiği bölgede öğrenciler, göl üzerindeki doğal oluşumları yakından inceleme fırsatı buldu. Birbirinden bağımsız üç doğal adacıktan oluşan Yüzen Adalar hakkında öğrencilere bölgenin coğrafi yapısı ve oluşum süreciyle ilgili bilgiler verildi.

Ziyarete ilişkin konuşan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi İpek Korkmaz, Bingöl’ün doğasına hayran kaldığını belirterek, "Kilis'ten Bingöl'e CBS Günü için geldik. İlk durağımız bugün Yüzen Adalar oldu. Doğasına tamamıyla âşık oldum. Bana Karadeniz'i anımsatıyor. Doğanın renklerine bayıldım" dedi.

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Öğrencilerden Hafize Özakcaoğlu ise arazi çalışmalarının teorik bilgileri pekiştirmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Buraya CBS Günü poster yarışması ve arazi çalışması için geldik. Derslerin daha teorik kalmaması ve saha çalışması yapmak için buradayız. Birçok yer gezdik. İlk durağımız Yüzen Adalar oldu. Ben çok beğendim. Aşırı güzeldi. Seyir terasıda güzeldi. Herkesin gelmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Gül Nida Arslan da Yüzen Adalar’da edindikleri bilgilerin kendilerini şaşırttığını belirterek, "CBS Günü için Bingöl'de bulunuyoruz ve arazi çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Yüzen Adalar'a geldik. Yazkış su seviyesinin değişmemesi bizi çok şaşırttı. Böyle coğrafi bilgiler almak bizim hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Harunoğulları ise Bingöl’e geliş amaçlarının hem Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü etkinliğine katılmak hem de kentin doğal güzelliklerini öğrencilere tanıtmak olduğunu söyledi. Arazi çalışmalarının coğrafya eğitiminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Harunoğulları, "Bingöl'e gelişimizin amacı, CBS Günleri kapsamında düzenlenen programa katılmak ve aynı zamanda Bingöl'ün güzel doğa harikalarını öğrencilerimize tanıtmaktı. Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü'ndeki hocalarımıza, özellikle Doç. Dr. Fatma Esen hocamız başta olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen ve bize destek olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bingöl'ün doğası gerçekten harika. Biz coğrafyacılar için çalışma alanımız arazidir. Laboratuvarımız doğanın kendisidir. Her coğrafyacının mutlaka araziye çıkması, doğayı tanıması ve özellikle fiziki coğrafya alanında deneyim kazanması son derece önemlidir. Fiziki coğrafya derslerinde öğrencilerimize verdiğimiz teorik bilgileri arazide uygulamalı olarak gösteriyor, yaşayarak ve yaparak öğrenmelerini sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz teorik derslerde öğrendikleri bilgileri araziyi okuyarak daha etkili şekilde kavrıyor. Öğrencilerimiz açısından güzel bir deneyim oldu. Bingöl, doğal güzellikleri bakımından gerçekten önemli bir yere sahip. İlk durağımız Yüzen Adalar oldu. Burada adaların nasıl oluştuğunu, hangi süreçlerden geçtiğini öğrencilerimize anlattık. Bingöl'ün diğer noktalarını da gezmeye devam edeceğiz. Bölge halkının bu doğal alanların kıymetini bilmesi, korunması ve öneminin daha fazla duyurulması son derece önemli" diye konuştu.

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Öte yandan Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da ilçede öğrencilerle bir araya geldi. Dr. Cevdet Yılmaz Bilim ve Kültür Evi’nde düzenlenen yemek programında öğrencilerle buluşan Yıldız, konuklarla sohbet etti. Programın ardından öğrenci grubu, Bingöl’ün farklı noktalarında arazi çalışmalarını sürdürmek üzere ilçeden ayrıldı.