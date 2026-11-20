Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sis etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 20.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede bir haftadır devam eden yağışın ardından rüzgarla birlikte sis etkisini gösterdi.
Sis, Bingöl-Erzurum kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı sürücüler, özellikle yüksek kesimlerde sis farlarını yakarak ilerledi.
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