Bingöl'de yoğun katılımın sağlandığı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü'nde çoğrafi bilgi sistemlerinin güncel kullanım alanları, teknolojik gelişmeler ve farklı sektörlerdeki uygulamaları değerlendirildi.

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 2026 etkinliği, Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini, öğrencileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Afet yönetiminden şehir planlamasına, akıllı haritalardan kentsel dirençliliğe kadar birçok konunun ele alındığı etkinlikte, coğrafi bilgi sistemlerinin geleceğin şehirlerini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekildi. Etkinlikte coğrafi bilgi sistemlerinin güncel kullanım alanları, teknolojik gelişmeler ve farklı sektörlerdeki uygulamaları değerlendirildi. Coğrafi bilgi sistemlerinin güncel kullanım alanları, teknolojik gelişmeler ve farklı sektörlerdeki uygulamaları değerlendirildi. Aynı zamanda UNİDES tarafından poster sunumu gerçekleştirildi.

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Bingöl'ün deprem riski yüksek iller arasında bulunduğunu belirten Vali Cahit Çelik, "Yönetimin esası bilgidir. Eğer doğru bilgiye sahip olursanız sonuçta bu memleketi de iyi bir şekilde idare edersiniz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman temel uğraşlardan birinin de bu olduğunu görüyoruz. Coğrafi keşiflerde de diğer buluşlarda da durum böyledir. Özellikle coğrafi bilgi sistemlerine baktığımız zaman bugün idarenin aldığı her türlü kararın temelinde muhakkak coğrafi bilgi sistemlerine dayanan bir bölüm bulunuyor. Özellikle yerel yönetimleri ilgilendiren mekânsal planlama, belediyelerin imar planları, şehircilik anlayışı ve diğer taraftan savunma sanayisi bu alanın önemli kullanım sahalarıdır. Özellikle afetler açısından baktığımızda doğru bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerinin iyi kullanılması, doğru ve isabetli kararlar almanızı mümkün kılıyor. Bugün ülkemiz coğrafi açıdan hem çok çeşitli hem de deprem riski açısından gerçekten çok riskli bir ülke. Özellikle Bingöl ilimiz de deprem riski açısından Türkiye'deki en riskli illerden bir tanesi. Bu çerçevede coğrafi bilgi sistemlerini iyi kullanmak, hem afetlere müdahale anlamında hem de mekânsal planlama açısından bizlere rehberlik edecek. Coğrafi bilgi sistemlerindeki bilgileri yerinde, doğru ve net bir şekilde kullanırsanız şehirlerinizi daha iyi planlamış olursunuz. Her türlü afet riskini daha iyi bertaraf edebilir, aynı zamanda şehirlerinizi daha yaşanabilir ve güzel hale getirebilirsiniz" dedi.

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Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen de coğrafi bilgi sistemlerinin kamu hizmetlerinden ekonomiye kadar birçok alanda karar alma süreçlerine katkı sunduğunu ifade ederek, "Kamu hizmetlerinden ekonomiye kadar hayatın her alanını şekillendirdiği bir dönemdeyiz. Bu anlamda coğrafi bilgi sistemleri; nüfusu, yapılaşmayı, topografyayı, ulaşımı, araziyi, altyapıyı ve afet risklerini aynı harita üzerinde birlikte değerlendirmemizi sağlıyor. Böylece alınan kararın hangi ihtiyaca dayandığını, kimleri etkileyeceğini ve sonuçta neyi değiştireceğini daha iyi görebiliyoruz" diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ise etkinliğe farklı üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel sektörden temsilcilerin katılmasının bilimsel iş birliği açısından önemli olduğunu belirtti.

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Etkinlik kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları ve eğitimde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına yönelik CBS MEB oturumu da gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuklara özel harita ve yön bulma etkinliklerinin öğleden sonra yapılması planlanırken, CBS Galeri, CBS İnsan Kaynakları ve CBS İmza Duvarı etkinlikleri de katılımcıların ziyaretine açık olacak.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AFAD Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Bazancir, il protokolünün yanı sıra Türkiye genelinde 20'nin üzerinde üniversiteden akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcileri katıldı.