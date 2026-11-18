Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından 2026 yılında düzenlenen ücretsiz kurs, atölye, spor etkinliği ve deneme sınavlarına katılım 2 bini aştı. Yıl boyunca 500’den fazla öğrenci ücretsiz deneme sınavlarına katılırken, 370 genç müzik ve enstrüman eğitimlerinden yararlandı.

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yıl boyunca farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştirdi. Kurs, atölye, sportif etkinlik ve sınav hazırlık programlarının yer aldığı çalışmalarda toplam katılım 2 binin üzerine çıktı.

Merkezde en fazla ilgi gören faaliyetlerden biri müzik ve enstrüman eğitimleri oldu. Bu kapsamda 370 genç eğitim alırken, spor faaliyetlerine 300 öğrenci katıldı. Kur’anı Kerim kurslarından 250, etkinlik atölyelerinden 240, halk oyunları eğitimlerinden ise 150 öğrenci yararlandı.

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Teknoloji ve rehberlik alanındaki faaliyetler de gençlerden ilgi gördü. Dijital eğitimler ve teknoloji programlarına 176 öğrenci katılırken, robotik kodlama ve fen atölyesinde 40 genç yer aldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden de 40 öğrenci faydalandı.

Akademik başarıyı desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz deneme sınavlarına da yoğun katılım sağlandı. TYTAYT, KPSS ve AGS gibi sınavlara hazırlanan 500’ü aşkın öğrenci, Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen deneme sınavlarına katıldı.

Bingöl Belediyesi, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına yönelik ücretsiz eğitim ve gelişim faaliyetlerini Gençlik Merkezi aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor.