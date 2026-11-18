Olay, Çavuşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha kenarındaki direk ile duvar arasına sıkışan 2 ineği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanların bulunduğu alandaki demirleri keserek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 inek, sahibine teslim edildi.

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