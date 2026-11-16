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        Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, BingölMuş karayolu şeref meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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