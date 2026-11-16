Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, BingölMuş karayolu şeref meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

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