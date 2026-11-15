Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        V.A'nın (22) kullandığı 35 BJS 188 plakalı otomobil ile E.E. (19) yönetimindeki 62 AAJ 883 plakalı motosiklet, Bingöl-Genç kara yolunun Ormanardı köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile motosikletteki Y.E.S. (19) ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.E.S. (19) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan E.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bingöl trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
        Bingöl trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
        Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
        Solhan'da gönüllülerden çevre temizliği etkinliği
        Solhan'da gönüllülerden çevre temizliği etkinliği