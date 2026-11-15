GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
V.A'nın (22) kullandığı 35 BJS 188 plakalı otomobil ile E.E. (19) yönetimindeki 62 AAJ 883 plakalı motosiklet, Bingöl-Genç kara yolunun Ormanardı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Y.E.S. (19) ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.E.S. (19) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan E.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.