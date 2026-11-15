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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

        Bingöl'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 340,53 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

        Bingöl’de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 340,53 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 26 kapsül içerisinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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