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        472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

        Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta 7 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen 472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

        Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta 7 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen 472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, söz konusu paralarla altın alımı yapıldığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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        Çalışmalar kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta belirlenen 5 şüpheliye yönelik 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 şarjör, 4 adet 9x19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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