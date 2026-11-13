472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

Çalışmalar kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta belirlenen 5 şüpheliye yönelik 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 şarjör, 4 adet 9x19 milimetre fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, söz konusu paralarla altın alımı yapıldığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta 7 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen 472 milyon liralık işlem hacimli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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