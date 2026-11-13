Bingöl'de köylüler kışa odun mesaisiyle hazırlanıyor

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, soğuk kış günlerini rahat geçirebilmek için odun hazırlıklarını sürdürüyor.

Bingöl'ün yüksek rakımlı köylerinde kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Kar yağışının ardından köylerde vatandaşlar, kış boyunca ihtiyaç duyacakları yakacakları önceden hazırlamak için yoğun mesai harcıyordu ve bu mesai hız kazandı. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yakacak hazırlığının köy yaşamındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.

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Köy sakinlerinden Ali Geyik, her evin kış boyunca yaklaşık 5 ton odun tükettiğini, yapılan hazırlıkların bahar aylarına kadar dahi yetmediğini ifade ederek, "Odunlarımızı tartıyoruz. Kömürlerimiz, odunlarımızı ayırıyoruz. Kış ayları çok soğuk geçiyor bir iki metre kar yağıyor. O yüzden her eve 510 ton odun gidiyor, bahara kalmıyor bile. Hazırlığımızı yapmazsak kışın perişan oluruz. Onun için zamanında odunlarımızı içeri alıyoruz" dedi.