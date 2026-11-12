Adaklı'da köy yolları ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Öte yandan 2026 yılı KÖYDES kapsamında Çevreli, Ayvadüzü, Sevkar, Kozlu ve Erler köylerinde stabilize yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adaklı ilçesinde 2026 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırımları kapsamında köylerin altyapı ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Adaklı Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Karaçubuk köyünde devam eden kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde köylerin altyapı ve ulaşım imkanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

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