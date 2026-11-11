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        Bingöl Belediyesi ve üniversiteden kentin geleceğine yön verecek akıllı şehir raporu

        Bingöl Belediyesi ile üniversitenin iş birliğinde düzenlenen Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı kapsamında hazırlanan 73 sayfalık sonuç raporu, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sunuldu. Belediye ve üniversitenin ortak çalışmasıyla hazırlanan rapor, Bingöl'ün gelecekteki şehir planlamasının bilimsel veriler, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analizler doğrultusunda şekillendirilmesini hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Bingöl Belediyesi ve üniversiteden kentin geleceğine yön verecek akıllı şehir raporu

        Bingöl Belediyesi ile üniversitenin iş birliğinde düzenlenen Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı kapsamında hazırlanan 73 sayfalık sonuç raporu, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sunuldu. Belediye ve üniversitenin ortak çalışmasıyla hazırlanan rapor, Bingöl'ün gelecekteki şehir planlamasının bilimsel veriler, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analizler doğrultusunda şekillendirilmesini hedefliyor.

        Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Bingöl Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı'nın sonuç raporu için sunum toplantısı düzenlendi. Vali Cahit Çelik başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Turan ile belediye ve üniversiteden çalıştay düzenleme kurulu üyeleri katıldı. Çalıştay kapsamında hazırlanan 73 sayfalık rapor, Doç. Dr. Fatma Esen ve Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Aydemir tarafından sunuldu. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen çalıştayda; coğrafya, şehir planlama, mühendislik, çevre ve bilişim alanlarında uzman bilim insanlarının değerlendirmeleri ile kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşleri bir araya getirildi.

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        "Afet güvenliğinden altyapı yatırımlarına kapsamlı yol haritası"

        Toplam 282 bin 299 nüfusa sahip Bingöl ile 139 bin 913 kişinin yaşadığı kent merkezinin geleceğine yönelik yol haritası niteliği taşıyan raporda; altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi, afet anında kullanılacak ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi, mahalle ölçeğindeki ihtiyaçların tespit edilmesi ve kentsel kaynakların etkin kullanılması gibi başlıklar ele alındı.

        Özellikle kent merkezine 1214 kilometre uzaklıktaki dış merkezlerin yanı sıra 1971 ve 2003 depremlerinin hafızasını taşıyan Bingöl'ün afet riskleri, çalışmanın öncelikli konuları arasında yer aldı. Raporda, hangi mahallede hangi altyapı yatırımının öncelikli olması gerektiğinden olası bir afette hangi ulaşım güzergâhlarının açık tutulacağına kadar birçok konuda kararların ölçülebilir veriler ve harita tabanlı analizlerle alınması önerildi.

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        "Bingöl'ün geleceği bilimsel verilerle planlanacak"

        Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle ortaya konulan çalışmanın, kentin sürdürülebilir, dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Akıllı şehir yaklaşımının yalnızca teknolojik dönüşümden ibaret olmadığına dikkat çekilen raporda, veri temelli planlamanın can güvenliği, zaman ve kaynak tasarrufu açısından da önem taşıdığı vurgulandı.

        Çalıştayda geliştirilen önerilerin, Bingöl Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin uzun vadeli şehir planlaması ve uygulamalarına bilimsel temel oluşturması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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