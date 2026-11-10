Bingöl'de trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hastanede yaşamını yitirdi

Cenaze törenine Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, jandarma personeli, Nazlı'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Genç Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Nazlı'nın cenazesi, Genç ilçesindeki Abdurrahman Özge Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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