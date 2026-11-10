Bingöl Üniversitesinde geliştirilen propolisli arı ekmeği cipsi tescillendi

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde yaklaşık 2,5 yıl süren çalışma sonucu geliştirilen propolisli arı ekmeği cipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Üniversitenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Kevser Alaca, yaklaşık 2,5 yıl önce propolisli arı ekmeği cipsi geliştirmek için farklı formülasyonlar üzerinde araştırma ve denemeler yapmaya başladı.

Bal dışındaki arı ürünlerinin tanınması, besleyici değeri yüksek arı ekmeğinin geniş kesimlerce tüketilmesi amacıyla çalışma yürüten Alaca, arı ürünlerini farklı bir gıda formunda sunmayı hedefledi.

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Arıların bitkilerden topladığı polenleri kendi salgılarıyla fermente ederek oluşturduğu arı ekmeği, propolis ve patates unu kullanılarak katkı maddesi içermeyen besleyici değeri yüksek atıştırmalık geliştirildi.

Glütenli ve glütensiz formülasyonları geliştirilen cipsin patates unu kullanılarak maliyetinin düşürülmesi ve daha geniş kesimlere ulaştırılması, kullanılan farklı baharatlarla da lezzetinin artırılması hedeflendi.

Arı ürünlerinin ısıdan etkilenerek özelliklerini kaybedebilmesi nedeniyle uygun sıcaklık ve pişirme yöntemleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldü.

Denemeler sonucunda optimum formülasyona ulaşılmasının ardından ürün, Bingöl Üniversitesi TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Biriminde değerlendirildi ve patent başvurusu, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun kararıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderildi

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Kurum tarafından tescillenen ürün, Bingöl Üniversitesinin aldığı ilk patent olma özelliğini de taşıyor.

- "UNESCO tescilleri gibi çalışmalarımız bulunmakta"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, aldıkları patentin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Çelik, bu başarıyı yalnızca patent alınması açısından değil, bilimsel bilginin üretilmesi, özgün fikirlerin korunması ve akademik çalışmaların somut çıktılara dönüştürülmesi bakımından da çok önemsediklerini ifade etti.

Üniversitenin başarısının sadece eğitim vermek, öğretim faaliyetleri yürütmek, bilimsel yayınlar yapmakla sınırlı olmadığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

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"Bu ilk tescili, Bingöl Üniversitemizin araştırma-geliştirme kapasitesini ve yenilik yaklaşımını geliştirme yönünde önemli bir eşik olarak görüyoruz. Bu gelişmenin yanı sıra yeni patentlerin üniversite-sanayi işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Hocalarımıza, araştırmacılarımıza patentin nasıl alınacağı, patentin nasıl yazılacağı, patent çeşitleri, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret konularında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ürün tescili, coğrafi işaret, hatta Bingöl'ü bir jeopark olarak ilan edip UNESCO tescilleri gibi çalışmalarımız bulunmaktadır."

Çelik, Sınai Mülkiyet Danışma Birimi aracılığıyla Avrupa Patent Ofisi tarafından tanınan Türkiye'deki Patent Bilgi Merkezlerinden (PATLIB) birinde yer aldıklarını ifade ederek, bunun üniversiteye avantaj sağladığını ve ilgili süreçlerin daha hızlı yürütülmesine imkan sunduğunu söyledi.

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Patentleri bilimsel bilginin korunması ve uygulamaya aktarılması bakımından önemli araçlar olarak gördüklerini dile getiren Çelik, "Bu ilk patent bir son nokta değil, yeni bir dönemin başlangıcı. Önümüzdeki süreçte araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi daha da ileriye götürme hedefimiz var. Üniversitemizi araştırma üniversitesi formatına dönüştürüp patent ve proje sayısının artırılması konusunda önümüze önemli fırsatlar çıkacağına inanıyorum. Çalışmalarımızın sanayiyle buluşması, bunların ekonomik değere dönüşmesi konusunda da hocalarımızın önünü açmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Çelik, teknolojinin geliştirilmesi ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması için üniversitenin araştırma kapasitesini, özellikle laboratuvar altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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Üniversitedeki akademisyenleri ve araştırmacıları, geliştirdikleri özgün fikirleri patent başvurusuna dönüştürerek buluşlarını koruma altına almaları konusunda teşvik ettiklerini belirten Çelik, tüm akademik ve idari personeli bu alanda çalışma yapmaya davet etti.

- "Oldukça besleyici bir ürün"

Gıda mühendisi Dr. Kevser Alaca da piyasadaki mevcut cipslerin çeşitli gıda katkı maddeleri içerdiğini, bu ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabildiğini ifade ederek, daha sağlıklı bir atıştırmalık geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bal dışındaki arı ürünlerinin toplum tarafından yeterince tanınmadığını, özellikle arı ekmeği ve propolis gibi besleyici ürünlerin yeterince bilinmediğini ve tüketilmediğini belirten Alaca, bu amaçla propolisli arı ekmeği cipsini geliştirdiklerini ifade etti.

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Alaca, ürünün glütenli ve glütensiz formülasyonlarını da yaparak çölyak hastaları ile glütensiz beslenmek isteyen kişilere de hitap etmek istediğini dile getirerek, cipsin yoğurt gibi ürünlerle ya da tek başına tüketilebildiğini aktardı.

Ürünün raflarda yer almasını ve tüketiciyle buluşmasını istediklerini anlatan Alaca, "Oldukça besleyici bir ürün. Bir gıda mühendisi olmaktan ziyade bir tüketici olarak baktığımızda gerçekten böyle bir ürüne ihtiyaç olduğunu gördük ve böyle bir ihtiyaca çözüm olarak bu ürünü ürettik." dedi.

Alaca, projenin geliştirilmesinde ve patent sürecinde kendilerine destek veren Rektör Prof. Dr. Çelik'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Turan'a, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Bingöl Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.

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Bingöl Üniversitesi TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Enes Kaya da birimlerinde coğrafi işaret, faydalı model, patent ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kaya, uzun süredir faaliyet gösteren bu birimin Rektör Çelik'in göreve gelmesinin ardından daha etkin ve aktif şekilde çalışmaya başladığını ifade ederek, ilk patenti üniversiteye kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.