Bingöl'de 5 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 firari hükümlü yakalandı, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 firari hükümlü yakalandı, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim-6 Kasım'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda ayrıca, 675 sikke ve 120 obje ile 2 dedektör, 171 gram kubar esrar, 8 kök kenevir/skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 6 av tüfeği, silah üstü dürbün, çeşitli çap ve türlerde mühimmat, 208 kutu havalı tüfek saçması, araç, 5 cep telefonu, mesafe ölçer, pil, elektrik kablosu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bu kapsamda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi de işlemlerin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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