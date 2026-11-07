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        Bingöl'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Bingöl'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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