Bingöl'de kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor: Bin 129 personel görev aldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar çalışmalara toplam bin 129 personelin katıldığı, 6 dron ile yaklaşık 55 kilometrekarelik alanın tarandığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada; "1945 Solhan doğumlu, alzaymır hastası 81 yaşındaki Cebbar Peşmen, 25 Ekim 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Solhan ilçesindeki ikametinden ayrılmış, ancak bir daha evine dönmemiştir. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine oğlu tarafından 28 Ekim 2026 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunulmuştur. İhbarın alınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce derhâl arama çalışmaları başlatılmış; ilçe genelindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının bilgisine başvurulmuştur. Yapılan incelemelerde Cebbar Peşmen’in kaybolduğu gün son olarak D300 karayolu üzerinde, Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edilmiştir. Arama çalışmalarına Bingöl ve Diyarbakır AFAD ekipleri, AKUT, Bingöl SAR, AFAD gönüllüleri, İHH, UMKE, Polis Özel Harekât, Çevik Kuvet, Kızılay ve MEB AKUB ekipleri de dâhil olmuştur" denildi.

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Yapılan açıklamanın devamında, "Bugüne kadar arama çalışmalarına toplam 1.129 personel katılım sağlamış; AFAD ekiplerine ait 4, Polis Özel Harekât ekiplerine ait 2 olmak üzere toplam 6 drone ile havadan tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Alzaymır hastası olması nedeniyle sağlık ve güvenliği açısından risk altında bulunan Cebbar Peşmen’in bulunması amacıyla daha önce bulunduğu bölgeler, ikametinin çevresi, son görüldüğü noktalar ve Genç ilçesi istikametindeki patika yollar başta olmak üzere yaklaşık 55 kilometrekarelik alan titizlikle taranmıştır. 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kayıp vatandaşımızı bulmaya yönelik arama çalışmaları, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve tüm imkânlar seferber edilerek aralıksız sürdürülmektedir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamamıştır. Vatandaşımız Cebbar Peşmen’i gören, kendisi hakkında bilgi sahibi olan veya bulunabileceği yer konusunda bilgi verebilecek vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Kayıp vatandaşımız Cebbar Peşmen’in bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyor, arama çalışmalarına katılan tüm kurum ve ekiplerimize, fedakârca görev yapan personelimize ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.