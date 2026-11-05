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        Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AE-046-LW yabancı plakalı SUV tipi araç, Bingöl-Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde sürücü adayının kullandığı 48 AAF 463 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüdeki refüje sıkıştı.

        Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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