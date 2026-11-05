Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de SUV tipi aracın otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AE-046-LW yabancı plakalı SUV tipi araç, Bingöl-Muş kara yolunun Göynük Çayı Köprüsü mevkisinde sürücü adayının kullandığı 48 AAF 463 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüdeki refüje sıkıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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