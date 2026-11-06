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        Bingöl'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı, dağlar beyaza büründü

        Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kentte kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Bingöl'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı, dağlar beyaza büründü

        Bingöl’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kentte kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

        Bingöl’de sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle dağların zirvelerinde etkisini gösteren yağışın ardından yeşil ve sarı tonların hakim olduğu doğa manzaraları yerini beyaz örtüye bıraktı.

        Kent merkezinde sonbahar renkleri görülmeye devam ederken, yüksek kesimlerde karla kaplanan dağ zirveleri mevsim geçişinin farklı yüzünü gözler önüne serdi. Aynı kentte sonbahar ve kış manzaralarının bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın sunduğu görsel şöleni ortaya çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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