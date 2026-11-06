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        Bingöl'de bir haftada 27 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada, çok sayı ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve kaçak madde ele geçirilirken 27 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Bingöl'de bir haftada 27 şüpheli tutuklandı

        Bingöl’de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada, çok sayı ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve kaçak madde ele geçirilirken 27 şüpheli tutuklandı.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 30 Ekim06 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 48,08 gram esrar maddesi, 12,63 gram metamfetamin maddesi, 43,32 gram skunk maddesi, 0,32 gram eroin maddesi, 10 adet payp, 2 adet hassas terazi, 1 adet metal aparat ve 1 adet cam aparat, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 11 paket kaçak sigara, 170 adet kaçak puro, 16 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara içmeye yarayan cihaz, 62 paket elektronik sigara kartuşu, 1 adet kesici alet ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

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        Olaylarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7’sine adli kontrol kararı verildiği, 1 şahsa para cezası uygulandığı ve 27 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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