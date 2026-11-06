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        Solhan'da öğrencilere trafik eğitimi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Solhan'da öğrencilere trafik eğitimi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.

        Konuya ilişkin Solhan Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Ekiplerimiz trafikte farkındalığın oluşturulması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Dilektepe İlk/Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerimize ‘Trafik Jandarma Okul Yolunda' adlı kitap ve boyama kitapları hediye etti" denildi.

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