Karlıova'da köyler beyaza büründü: Sarıkuşak köyünde kış manzarası
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı.
Bingöl’ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza kapladı. Köydeki yerleşim alanları ve geniş araziler kar örtüsüyle kaplanırken, bölge kış manzarasına büründü.
Köyde kaydedilen görüntülerde, sonbaharın ardından kışın etkisini hissettirmeye başladığı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtünün hâkim olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.