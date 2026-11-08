Bingöl'de kısa süreli kar yağışı kendini gösterdi

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Bingöl’de, kent merkezinde de kar tanelerinin görülmesi kış mevsiminin habercisi oldu.

Bingöl'de son günlerde etkili olan yağışlı hava, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Gün içerisinde kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Bir süre etkisini gösteren yağışın ardından kar yeniden yerini yağmura bıraktı.

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