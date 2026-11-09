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        Bingöl'de 28 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Bingöl'de 28 şüpheli yakalandı

        Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

        Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 30 Ekim 06 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

        Bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 171 gram kubar esrar maddesi, 8 kök kenevir / skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 65 adet 9 mm. fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kaleşnikof fişeği, 208 kutu havalı tüfek saçması, 2 adet dedektör, 675 adet sikke, 120 adet tarihi obje, 1 adet araç, 5 adet cep telefonu, 1 adet mesafe ölçer, 11 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

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        Öte yandan 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak GÖKSEM’e teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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