Bingöl'deki kayak merkezi yeni sezonda daha konforlu ve güvenli hizmet verecek

RIDVAN KORKULUTAŞ/EMRE AĞAÇE - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ulaşım altyapısı, mekanik sistemleri ve pistlerinde yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla yeni sezonda ziyaretçilerine daha konforlu ve güvenli hizmet verecek.

Kent merkezine 34 kilometre, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 metre rakımda bulunan kayak merkezinde önceki yıllarda yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarının giderilmesi amacıyla yol genişletme çalışması başlatıldı.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ-Bingöl kara yolundan kayak merkezine ulaşımı sağlayan güzergahın son 5 kilometresinde genişletme çalışması yürütülüyor.

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Yolun genişletilmesiyle özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturan tur otobüsleri ile diğer araçların bu güzergahı daha rahat kullanabilmeleri ve karşılıklı araç geçişlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Yolun dar olması nedeniyle araçların geçişinde yaşanan aksaklıkların yapılacak düzenlemelerle giderilmesiyle ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması amaçlanıyor.

Kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları da yapılıyor.

Özellikle kayak yapmaya yeni başlayanların kullanabileceği yeni bir pist oluşturulan merkezde, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde kayak yapabilmesi amacıyla telesiyej ve teleski sistemlerinin bakımları gerçekleştiriliyor, tesisin halatları yenileniyor ve pistlerde düzenlemeler yapılıyor.

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- "Kara yolları standartlarında bir genişlik olacak"

Vali Cahit Çelik, AA muhabirine, kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolun toplam 13 kilometre olduğunu, özellikle kış aylarında yoğun trafik ve yol kenarına yapılan parklar nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde kış sezonuna hazırlık kapsamında yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle piste yakın son 5 kilometrelik kısımda genişletme çalışması yaptık. Neredeyse kara yolları standartlarında bir genişlik olacak. Aynı zamanda kışın ana yolda sürekli karla mücadele edecek araç bulundurmayı düşünüyoruz. Kayak merkezinin olduğu bölgede de park alanlarını sürekli açacak bir araç bulunduracağız. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde buraya ulaşmaları. İnşallah vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli bir şekilde burada kayak yapacaklar. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz Hesarek Kayak Merkezi her zamankinden daha iyi olacak. Sadece bununla yetinmedik. Tesisteki halatları da yeniliyoruz. Mekanik sistemlerin bakımları yapıldı. Merkezde bir teleferik ve bir teleski sistemimiz var. Daha temel düzeyde, başlangıç seviyesindeki kayakçıların kullanabileceği uzun bir pist yaptık. Diğer taraftan teleferik sistemiyle çıkılan noktadan telesiyej tarafına da geçiş olacak şekilde bir bağlantı noktası yapıyoruz."

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- "Ormanlandırma yapılacak önemli bölgelerden biri olacak"

Çelik, "Hesarek Kayak Merkezi 5-10 yıl içerisinde inşallah bölgenin en güzel kayak merkezlerinden biri olacak. Burası Bingöl'de ağaçlandırma ve ormanlandırma yapılacak önemli bölgelerden biri olacak. Hazırlıklarımızı da yaptık. Amacımız doğal güzelliğiyle, ağaçlandırmasıyla, altyapısıyla, yollarıyla burayı Bingöl'ün ve çevrenin en güzel kayak merkezlerinden biri yapmak. İnşallah vatandaşlarımız huzurlu ve güvenli bir şekilde buraya ulaşırlar, burada kayak yaparlar." ifadelerini kullandı.

- "Tüm bakımları yapıyoruz"

Kayak merkezinde bakım çalışmalarını yürüten firmanın sorumlusu Hasip Özer de Türkiye'nin farklı kayak merkezlerinde de hizmet verdiklerini, Hesarek Kayak Merkezinde de rutin bakım çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Telesiyej ve teleski sistemlerinin bakımını yaptıklarını anlatan Özer, "Bakımlar genelde insan taşımada kullanılan halatlı taşıma sisteminde, teleferik ve teleski sistemlerinde yapılıyor. Halat emniyetlerini kontrol ediyoruz. Direkt kaynak testlerini yapıyoruz. Askı sandalyelerinin genel rutin bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yağlama işlemlerini yapıyoruz. Değişmesi gereken askılar, makaralar varsa onların değişimini yapıyoruz. Tüm bakımları yapıyoruz." dedi.

- Yol genişletme çalışması tur firmalarını da memnun etti

Kentteki bir tur firmasının sahibi Emrullah Ustu ise yolun dar olmasının kayak merkezinin açıldığı günden bu yana ulaşımda sorunlara neden olduğunu ifade etti.

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Özellikle kış aylarında kar yağışıyla tek şeritli yolda araçların ilerlemekte zorlandığını, tur otobüslerinin uzun süre trafikte beklediğini anlatan Ustu, "Bazen saatlerce trafikte kalınca müşteriler şikayetçi oluyordu. Bu, tur firmalarını da olumsuz etkiliyordu. Yolun genişletilmesi çok avantajlı olacaktır. Ziyaretçilerin her hafta yoğun bir şekilde oraya gideceğini düşünüyoruz. Bu yol çalışmasının katkısını ilerleyen zamanda Bingöl halkı çok görecek." diye konuştu.

Kayak merkezine 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Çağrıbay da yol genişletme çalışmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz bu sene Hesarek Kayak Merkezinde yol genişletme çalışması yapıyor. Daha önce yol dar olduğu için araçlar yolda kalıyordu, insanlarımız mağdur oluyordu. Sağ olsunlar, daha iyiye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.