Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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