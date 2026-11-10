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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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