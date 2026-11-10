Bingöl'de mazgala düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Giriş: 10.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
Bingöl’ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Mazgala düşen kediyi fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi düştüğü mazgaldan çıkardı.
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