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        Bingöl'de mazgala düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Bingöl'de mazgala düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Bingöl’ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Olay, Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Mazgala düşen kediyi fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi düştüğü mazgaldan çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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