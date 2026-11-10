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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bingöl İl Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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