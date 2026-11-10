Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bingöl İl Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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