Bingöl'de yeni köprü projesinin temeli atıldı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür ve Saray mahallelerini birbirine bağlayacak yeni araç ve yaya köprüsü projesinin temelinin atıldığını duyurdu. Çapakçur Deresi üzerinde inşa edilecek köprünün, kent içi ulaşımı rahatlatması ve özellikle Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.

Bingöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Betonarme Araç Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, proje alanına giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kültür, İnalı ve Esentepe mahallelerini Saray, Simani ve çevre mahallelere bağlayacak proje kapsamında, köprünün temelini güçlendirmek amacıyla 1,20 metre çapında ve 27 ila 37 metre derinliğinde toplam 70 fore kazık imalatı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 74 metre uzunluğunda ve kaldırımlar dahil 14 metre genişliğinde inşa edilecek köprü, araç ve yaya ulaşımına hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu, istinat duvarları, lineer aydınlatma sistemleri ve dekoratif LED aydınlatmalı kaldırımlar yapılacak. Yeni köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Çapakçur Viyadüğü, Gündoğdu Kavşağı, Kültür Kavşağı ve BingölMuş Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Özellikle Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımda yeni bir alternatif oluşturacak projenin, mahalleler arasındaki bağlantıyı da güçlendirmesi bekleniyor.

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"Şehrimizin ulaşımına nefes aldıracak"

Projenin kent ulaşımı açısından önemine değinen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yeni köprünün temelinin atıldığını belirterek, "Bugün çok önemli bir projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirecek yeni köprümüzün temelini atmış bulunmaktayız. Bu köprüyle hem yaya hem de araç trafiğini ciddi anlamda rahatlatacağız. Başta Gündoğdu Kavşağı olmak üzere DSİ Kavşağı ve Kültür Kavşağı gibi yoğun noktalardaki trafik yükünü azaltacağız" dedi.

Hastaneye ulaşımın da kolaylaşacağını ifade eden Arıkan, "Mevcut hastanemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermesiyle birlikte bu güzergahın önemi daha da arttı. Yeni köprümüz, hastaneye ulaşımı kolaylaştırırken şehrimizin trafiğine de nefes aldıracak. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.