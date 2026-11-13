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        Bingöl'de kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'in cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Bingöl'de kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'in cesedi bulundu.

        Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Peşmen'in bulunması için AFAD ekiplerince çalışma yürütüldü.

        AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Şimşirpınar, Dilektepe, Yenibaşak, Elbaşı, Göksu ve Yiğitharman köylerinde arama yapıldı.

        Solhan'a bağlı Göksu köyü Şerafettin Yaylası mevkisinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Peşmen'in cenazesini buldu.

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        Peşmen'in cenazesinin otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

        - Olay

        Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçmiş, Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

        İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, 25 Ekim'de evinden ayrılan Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında olduğu görülmüştü.

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