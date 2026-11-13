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        Bingöl'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'in (81) 20'inci günde kırsalda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Bingöl'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

        BİNGÖL’ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen’in (81) 20’inci günde kırsalda cansız bedeni bulundu.

        Solhan ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramaları sonuçsuz kalınca Peşmen’in yakınları, durumu 28 Ekim’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, Cebbar Peşmen'in son olarak D-300 kara yolu Elbaşı köyü yönüne doğru yürürken görüldüğü belirlendi.

        Peşmen’in bulunması için AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla bölgede arama çalışması yürütüldü. Çalışmalar, ilçeye bağlı Göksu köyü Şerafettin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda Cebbar Peşmen’in kırsalda cansız bedenine ulaşıldı. Peşmen’in cenazesi otopsi için Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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