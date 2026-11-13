Bingöl merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama

BİNGÖL merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 472 milyon 865 bin 869 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu paralarla altın alındığı ve nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri sonucunda ise şüpheli hesaplarda toplam 472 milyon 865 bin 869 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Bingöl merkezli Mersin, Adana, İstanbul ve Muş’ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 fişek, 3 av tüfeği fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 harici hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.