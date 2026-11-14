Solhan'da gönüllülerden çevre temizliği etkinliği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde "Doğa İçin Buluştuk, Solhan İçin Harekete Geçtik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve doğaseverler çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, daha temiz bir çevre için bir araya gelerek çevre bilincine dikkat çekti.

TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda gönüllü öğrenci ve doğasever katıldı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen gönüllüler, çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumlusu Emrullah Gürbüz, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ederek, "TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu kapsamında doğaya gönül veren çok sayıda gönüllü öğrencilerimizle tek bir amaç için bir araya geldik: Temiz bir Solhan. Katılan, destek veren ve emeğini doğa için paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte daha temiz bir Solhan mümkün" dedi.

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Etkinliğin ilçede çevre bilincinin artırılmasına katkı sunduğu belirtilirken, TEMA Vakfı Solhan İlçe Sorumluluğu'nun bu tür farkındalık çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.