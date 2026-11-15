Bingöl trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, BingölDiyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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