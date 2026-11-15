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        Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        BİNGÖL- Genç kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        BİNGÖL- Genç kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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