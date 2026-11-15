Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile motosiklet Bingöl-Genç kara yolunun Ormanardı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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