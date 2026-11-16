Olay, Gözeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar yedikten sonra zehirlenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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