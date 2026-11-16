Bingöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de doğadan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 16.11.2026 - 22:58 Güncelleme:
Bingöl'de doğadan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Gözeler köyünde doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri köyde yapılan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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