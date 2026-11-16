Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; köy yakınlarındaki alanlarda topladıkları mantarları yiyen 3’ü çocuk 5 kişi bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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