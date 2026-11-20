Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.A.C. yönetimindeki 31 BF 185 plakalı otomobil ile Y.T. idaresindeki 12 GNC 24 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile çarpışmanın etkisiyle ters dönen 31 BF 185 plakalı otomobilde bulunan C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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