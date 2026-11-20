Kazada sürücüler ile çarpışmanın etkisiyle ters dönen 31 BF 185 plakalı otomobilde bulunan C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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